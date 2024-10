Paula Fernandes lança videoclipe inédito de “Ainda Não Me Acostumei”

As novidades de Paula Fernandes, não param! Dando continuidade a um dos projetos mais importantes da sua carreira, a cantora e compositora Paula Fernandes, apresenta nesta segunda-feira, dia 28, mais um videoclipe inédito, desta vez, da música autoral intitulada “Ainda Não Me Acostumei”, parte do projeto “Qual Amor Te Faz Feliz — Vol. 02”.

A canção escolhida para essa semana, traz a marca registrada de Paula: letras profundas e melodia envolvente, refletindo suas experiências e emoções. Resgatando suas influências do country americano, em “Ainda Não Me Acostumei”, a cantora prepara o público para os próximos passos de sua carreira, apresentando um videoclipe com uma narrativa visual que complementa a intensidade da música, trazendo à vida a mensagem de amor e superação.

“Estou muito animada para compartilhar esta nova etapa do trabalho com todos vocês. Essa música tem um significado especial para mim, e espero que o videoclipe consiga transmitir essa emoção. Vem muita coisa nova por aí!”, afirma Paula Fernandes.

Nesta segunda parte, o EP conta com cinco músicas inéditas, cada uma acompanhada de um vídeo que será disponibilizado semanalmente no YouTube. Até o momento, já foram lançados “S de Sua” e “Fogo e Água”. Além de “Ainda Não Me Acostumei”, nas próximas semanas os fãs poderão conferir os clipes de “Mentirinha Boa” e “Até Ontem”.

Paula Fernandes é uma potência e referência musical mundo afora. O nome do álbum — Qual amor te faz feliz? — é um convite à reflexão sobre amar do seu jeito. O conceito é saber que o amor tem a tradução que couber para cada pessoa em cada momento.

Paula Fernandes é uma das principais artistas da atualidade, acumulando números importantes e colecionando recordes. Com mais de 2,4 bilhões de streaming nas plataformas de áudio e dois prêmios Grammy Latino, a cantora se destaca no cenário musical brasileiro e internacional.

Paula Fernandes já estrelou mais de 15 turnês na Europa, Estados Unidos e África. Consolidando sua carreira e cantando ao lado de grandes nomes como o colombiano Juanes, o ícone do pop Taylor Swift e a referência do country Shania Twain.

Sendo premiada em inúmeras categorias da indústria do entretenimento, como oito indicações ao Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, Prêmio Multishow de Música Brasileira, Prêmio da Música Brasileira, Meus Prêmios Nick, Troféu Imprensa, Melhores do Ano e Troféu Internet.

Além dos palcos, a artista é reconhecida no cenário das composições, sendo responsável por sucessos como ‘Jeito de Mato’, ‘Pássaro de Fogo’, ‘Pra Você’, ‘Sem Você’, entre outros. Na televisão, a cantora já atuou em mais de dez obras e emplacou mais de vinte canções em trilhas sonoras de novelas, além de 5,6 milhões de discos vendidos.