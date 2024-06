Paula Fernandes lança o EP 1 do novo audiovisual

A relatividade e imprevisibilidade da resposta é justamente o caminho que permeia o novo EP da cantora e compositora Paula Fernandes, as canções do novo projeto trazem, naturalmente, a raiz sertaneja característica de Paula e proporcionam um passeio por uma mistura de estilos que chegam ao pop. O start deste novo projeto apresenta seis músicas, disponíveis em todas as plataformas digitais.

Que Paula Fernandes é uma potência e referência musical mundo afora, não é segredo. O nome do álbum — Qual amor te faz feliz? — é um convite à reflexão sobre amar do seu jeito. O conceito é saber que o amor tem a tradução que couber para cada pessoa em cada momento e para contemplar essa nova fase não apenas musical, mas também pessoal, a cantora e compositora apresenta a inédita “Anota Aí”.

Qual Amor Te Faz Feliz? – EP 01

Anota aí

Me afoguei

Ambiente arriscado

Fé no amor

Meus encantos

Tchau pra ela

“Nesse novo EP vocês verão uma Paula que se permitiu navegar por vários estilos. Do sensual ao sertanejo moderno, a ideia foi criar uma estética leve que vai conectar o público com algum momento de sua vida. O amor é amor, uai, não tem gênero nem idade, cada um ama do seu jeito, o importante é saber qual amor te faz feliz”

A música autoral mostra a saudade como tema central, contando a história de muitos casais que terminam e sentem falta do companheiro, tratando a superação e o arrependimento como algo rotineiro. A faixa vem acompanhada de um videoclipe.

“Você vai chorar por mim

Anota aí

Quando sentir saudade do meu beijo

E desse alguém que sempre fez você sorrir

Você vai chorar, vai sim

Anota aí

Quando sentir a falta e desprezo

Desse alguém que sempre matou seu desejo.”

Além de uma referência no mercado musical e sertanejo, por sua voz irreverente e seus projetos autênticos e inovadores, a cantora também é muito renomada no mercado de composições e nesse projeto as músicas autorais não poderiam faltar. “Anota aí” surgiu de uma parceria entre Paula Fernandes, Vinicius, Yago Vidal e Anderson Toledo.

Paula Fernandes é uma das principais artistas da atualidade, acumulando números importantes e colecionando recordes. Com mais de 2,4 bilhões de streaming nas plataformas de áudio e dois prêmios Grammy Latino, a cantora se destaca no cenário musical brasileiro e internacional.

Paula Fernandes já estrelou mais de 15 turnês na Europa, Estados Unidos e África. Consolidando sua carreira e cantando ao lado de grandes nomes como o colombiano Juanes, o ícone do pop Taylor Swift e a referência do country Shania Twain.

Sendo premiada em inúmeras categorias da indústria do entretenimento, como oito indicações ao Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, Prêmio Multishow de Música Brasileira, Prêmio da Música Brasileira, Meus Prêmios Nick, Troféu Imprensa, Melhores do Ano e Troféu Internet.

Além dos palcos, a artista é reconhecida no cenário das composições, sendo responsável por sucessos como ‘Jeito de Mato’, ‘Pássaro de Fogo’, ‘Pra Você’, ‘Sem Você’, entre outros. Na televisão, a cantora já atuou em mais de dez obras e emplacou mais de vinte canções em trilhas sonoras de novelas, além de 5,6 milhões de discos vendidos.