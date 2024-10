Paul McCartney recebe camisa assinada por Pelé

Em um momento emocionante, uma camisa da seleção brasileira de futebol assinada por Pelé e dedicada pessoalmente a Paul McCartney foi entregue ao cantor e compositor pouco antes de seu segundo show em São Paulo em sua turnê Got Back de 2024.

A camisa, originalmente assinada por Pelé em 2019, era para ser um presente para McCartney na época, quando o eterno Beatle estava em turnê no Brasil. Porém, os dois ícones nunca tiveram a chance de se encontrar pessoalmente. O empresário de longa data de Pelé, Pepito Fornos, junto com a irmã do jogador, Luiza Nascimento, assumiram a missão de garantir que a camisa fosse entregue ao seu legítimo dono.

Cinco anos depois, a camisa, que diz “Paul, mantenha a bola rolando. Eu te amo. Pelé”, foi finalmente apresentada a McCartney, que disse que o presente era um tesouro.

Paul McCartney está no Brasil com a The Got Back Tour e se apresento este sábado, 19/10, em Florianópolis.