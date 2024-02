Patty Pantaleão no espetáculo “Entre Bolhas e Borboletas”

Após o sucesso de público no último ano com o espetáculo “Entre Bolhas e Borboletas”, a primeira artista indoor de bolhas de sabão no Brasil, Patty Pantaleão, oficializou uma temporada de apresentações no Teatro Arthur Azevedo em fevereiro. As apresentações, realizadas todos os fins de semana do mês, na sessão das 16 horas, terão ingressos a partir de R$12,50.

O público presente terá acesso a um espetáculo para toda a família, oferecendo muita leveza, efeitos de mágica, cores, luzes, música e poesia, sem deixar de destacar as grandes bolhas de sabão. Sem dúvida, é um resgate à memória afetiva independentemente da idade.

“Esta nova temporada é uma forma de retribuir toda a aceitação que tivemos do público da cidade de São Paulo no último ano; ao todo, foram mais de 3.000 pessoas impactadas de alguma forma pela nossa mensagem. O que posso adiantar é que cada sessão será única e com uma emoção que só quem estará lá será capaz de sentir,” encerra a artista.

SERVIÇO:

Entre Bolhas e Borboletas

Teatro Arthur Azevedo:

03/02 a 25/02 às 16h

Sábado e domingo

Ingressos: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-entre-bolhas-e-borboletas-teatro-arthur-azevedo-teatro-infantil-351311112026203.html

@entrebolhaseborboletas

@pattyinspira