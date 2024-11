Patteo Urupema Shopping inaugura temporada natalina

O Natal chegou pra valer no Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, com direito a recepção festiva e repleta de emoção e encanto, para o personagem mais esperado do ano: o Papai Noel. Atração à parte e já tradição, o empreendimento também acendeu também as luzes da decoração externa do imponente edifício no coração da avenida Fernando Pinheiro Franco, a Avenida dos Bancos, região central da cidade.

A inauguração da temporada mais mágica do ano, na noite de quinta-feira (14/11), teve apresentação de artistas circenses, participação de ginastas, e números musicais, que “esquentaram” o público com canções consagradas do repertório natalino. Ponto alto da festa, Papai Noel chegou ao Piso 3 ao coro dos visitantes, em sua maioria famílias com crianças. Depois de saudar a todos, o bom velhinho ocupou seu famoso trono vermelho em meio ao cenário especial e passou a atender aos pedidos de fotos e bate-papo com os pequenos.

Noel recebe visitas da garotada no Urupema até o dia 23 de dezembro, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, das 14h às 20h, e na véspera do Natal, dia 24, das 10h às 18h. Crianças podem levar suas cartinhas e fazer seus pedidos em conversa com o bom velhinho, além de eternizar o momento com fotos.

Neste ano, o empreendimento elaborou decoração especial e campanha com o tema “O encanto de Natal”. Todos os detalhes foram pensados em proporcionar aos clientes esse sentimento de encantamento. Para começar, uma majestosa árvore de Natal no Piso Térreo, que, em altura, ocupa quase dois andares.

No Piso 1, um piano musical de chão remete a lembrança ao clássico filme “Quero ser Grande” e está à disposição, inclusive, para os clientes que quiserem tocar. E no Piso 3, além do trono do Papai Noel, uma pracinha está toda decorada com luzes, enfeites e um espaço com o visco – diz a lenda que casais que se beijam embaixo dele, ficam juntos para sempre.

Sobre o Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda a sábado das 11h às 22h, e domingos e feriados das 12h às 20h.