PATs oferecem 4,3 mil vagas temporárias em todo o estado de SP

Impulsionado pelas festividades, a chegada do fim de ano aquece o mercado de trabalho com a abertura de milhares de vagas de emprego temporárias nos setores de comércio, logística e serviços. Para ajudar quem busca ingressar ou se recolocar no mercado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), está com 4,3 mil vagas temporárias disponíveis em todo o estado.

Com mais de 200 unidades distribuídas pelo território paulista, os PATs conectam empresas e trabalhadores, oferecendo serviços gratuitos de intermediação de mão de obra. Entre as oportunidades abertas para este fim de ano, as funções mais demandadas são auxiliar de logística (1.940 vagas), alimentador de linha de produção (414 vagas), atendente de lojas/mercados (402 vagas), ajudante de motorista (251 vagas) e operador de caixa (211 vagas).

“As vagas temporárias são fundamentais para aquecer a economia no fim do ano e representam uma oportunidade valiosa para os trabalhadores demonstrarem suas habilidades e buscarem uma colocação fixa”, explica a coordenadora de operações da SDE, Mariana Rodrigues.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das 4,3 mil vagas temporárias, os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital) na unidade mais próxima do PAT.

Outros serviços

Para além das vagas de empregos e da atualização de cadastro de emprego, as unidades dos PAT oferecem outros serviços para a população, como:

Habilitação ao Seguro-Desemprego;

Orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital;

Orientação sobre os cursos de qualificação profissional gratuita do Qualifica SP, programa da SDE.

Os serviços do programa também incluem os atendimentos para empresas e/ou empregadores que estão em busca de novos funcionários, com serviços disponibilizados sem custo, como a intermediação do processo seletivo dos candidatos.