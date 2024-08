Patryck recebe alta após fraturar clavícula em partida do Brasileiro

O lateral-esquerdo Patryck Lanza, do São Paulo, recebeu alta na noite da última segunda-feira (19). O jogador sofreu uma fratura na clavícula após choque no clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Patryck “permanecerá em repouso domiciliar, respeitando protocolo de concussão”.

Ele passou por uma bateria de exames no Hospital Albert Einstein, onde estava internado. Ele foi levado para o local logo após o lance cumprindo o protocolo de concussão.

O lateral se lesionou após choque com Estêvão. O jogador do Palmeiras publicou um pedido de desculpas em uma rede social e ressaltou que não teve intenção intenção: “Longe de ser de propósito ou maldade”.

Patryck subiu para cabecear a bola, mas bateu a cabeça no chão ao cair. Ele foi tocado enquanto estava no ar na disputa por bola com Estêvão e acabou perdendo o equilíbrio, caindo de mau jeito. O lance ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo. O Palmeiras venceu o jogo por 2 a 1.

Jogadores do São Paulo rapidamente chamaram atendimento médico, e a ambulância entrou em campo. Ele saiu imobilizado e sob aplausos dos jogadores dos dois times e da torcida no Allianz.

A substituição ocorreu segundo o protocolo de concussão e, portanto, não contou como uma troca da equipe. Em seu lugar entrou Alan Franco. O Tricolor já havia feito três substituições, mas pôde fazer as duas restantes.

O jogo ficou paralisado por seis minutos até ser retomado. O jogador foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein do Morumbi.

VEJA NOTA DO SÃO PAULO

“O lateral-esquerdo Patryck recebeu alta hospitalar na noite de segunda-feira (19) e permanecerá em repouso domiciliar, respeitando protocolo de concussão, devendo retornar às atividades diárias no CT da Barra Funda na próxima semana. O atleta já está em tratamento para a fratura na clavícula direita diagnosticada após o trauma sofrido durante o jogo no Allianz Parque, domingo (18), contra o Palmeiras”.