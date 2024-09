Patrulha Canina leva atividades gratuitas para o Bourbon Shopping São Paulo

O Bourbon Shopping São Paulo traz uma nova atração para o público infantil com a “Arena Patrulha Canina”, evento temático inspirado na famosa série de animação, que acontece até dia 17 de outubro. Localizada na Praça de Eventos, no 2º andar, em frente à Starbucks, a arena vai oferecer diversas atividades gratuitas e interativas para toda a família.

Nas atrações, o grupo dos filhotes investigadores que fazem sucesso nas telinhas, instigam a criatividade dos pequenos e ensinam sobre a importância do respeito aos animais. As brincadeiras protagonizadas por Ryder e seus amigos com habilidades especiais e veículos únicos, estimulam o trabalho em equipe, amizade e resolução de problemas. Os pequenos podem se divertir nas seguintes atividades:

Tiro ao Alvo: Inspirado no personagem Chase, as crianças tentarão acertar alvos em formato de escudo em uma estrutura de 2,30m de altura;

Apague o Fogo: Com temática do personagem Marshall, a atividade desafia as crianças a “apagar incêndios” em uma estrutura que chega a 3,10m de altura;

Everest: As crianças ajudarão a patrulheira Everest na missão de lançar foguetes em uma estrutura de 3,15m de altura;

Jogo Everest: Uma mesa com tablets onde as crianças poderão se divertir com jogos temáticos da Patrulha Canina,

Templo: Uma piscina de bolinhas com parede de escalada e atividades cronometradas em uma estrutura de 5,80m de altura.

O evento funciona diariamente, das 12h às 20h, com agendamento presencial e acesso limitado a capacidade de público. Cada sessão tem duração de aproximadamente 20 minutos, com turmas de até 15 crianças. A entrada é gratuita.

Serviço:

Arena Patrulha Canina

Bourbon Shopping São Paulo

R. Palestra Itália, 500 – Perdizes, São Paulo – SP

Praça de Eventos – 2º andar, em frente à Starbucks

De 17 de setembro a 17 de outubro 2024

Segunda a domingo e feriados, das 12h às 20h

Classificação: De 03 até 12 anos