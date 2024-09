Patrulha Canina já encantou mais de 20 mil visitantes no Shopping Metrô Tatuapé

O Shopping Metrô Tatuapé, em São Paulo, recebe o evento Patrulha Canina – Campo de Treinamento, onde pais e filhos podem viver momentos de aventura e diversão com os famosos filhotes da Nickelodeon. Com missões de resgate, obstáculos e oficinas criativas, a atração já encantou mais de 20 mil visitantes, proporcionando uma experiência inesquecível que estimula a imaginação e o desenvolvimento das crianças. Organizado pela 2a1 Cenografia, em parceria com a Paramount, o evento é a oportunidade perfeita para uma aventura em família.

No Patrulha Canina – Campo de Treinamento, as crianças participam de missões interativas que estimulam a imaginação e o desenvolvimento de habilidades. Elas podem brincar e aprender enquanto treinam para se tornarem heróis como Chase, Marshall, Skye e seus amigos. A diversão está garantida para toda a família!

Serviço:

Data: até 13 de outubro de 2024

Local: Estacionamento do Shopping Metrô Tatuapé (G4) – Rua Dr. Melo Freire, S/N, Tatuapé, São Paulo/SP

Horários: Quarta a sábado, das 10h30 às 22h. Domingo e feriados, das 11h30 às 21h.

Ingressos: Disponíveis no site Ticketmaster a partir de R$ 40,00 para crianças e R$ 15,00 para adultos. (https://www.ticketmaster.com.br/event/superarena-patrulha-canina-sp) e na bilheteria do Shopping, piso Metrô, próximo a loja da C&A.

Não perca também as sessões especiais de Meet & Greet para conhecer de perto os heróis da Patrulha Canina. Acompanhe as atualizações no Instagram @complexotatuape e @superarenapatrulhacanina

Para mais detalhes, acesse: Super Arena Patrulha Canina

(http://www.superarenapatrulhacanina.com.br/)