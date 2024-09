Patrícia Veloso, do ‘Que Xou da Xuxa é esse?’, vira garota-propaganda da Magazine Luiza

Parece que o jogo virou para Patrícia Veloso, a menina enfezada que se tornou sucesso nas redes sociais ao aparecer no trailer de “Pra sempre Paquitas”, na Globo, dando uma bronca por estar há horas esperando para entrar no programa. “Que Xou da Xuxa é esse?”, berrou.

Veja:

Desde que o vídeo viralizou, ela não apenas teve a chance de conhecer sua ‘ídola’ e aproveitar a fama repentina no Rock in Rio (onde não falou com a imprensa porque tinha contrato de exclusividade até o domingo, 22, com Luciano Huck), mas conta que também vem recebendo propostas de trabalho. “É muita coisa que está surgindo”. Uma delas foi um comercial para a Magazine Luiza.

“Foi uma mudança tão grande! Mudou muito a minha vida! Estou recebendo vários convites”, disse Patrícia à Folha de S.Paulo. “A resposta está sendo muito positiva e agradável, e vai além do meme”, afirmou ela.

O próprio encontro com Xuxa no festival foi um deles. A convite do Itaú, a professora foi ao evento com status de estrela, circulou pela área vip, e conta que, logo em seguida ao show da apresentadora, fez mais um trabalho e gravou o comercial para a Magalu.

No Domingão com Luciano Huck, recriou o meme viral.

Mãe de Davi Fernando, de 9 anos, que tem autismo, Patrícia contou que, desde o meme, recebeu muitas mensagens de identificação de mães atípicas, como ela: “Estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas do bem, que passam pela mesma situação que eu quanto ao autismo, de abrir mão de seus sonhos por causa de seu filho”.

A professora contou que passa dificuldades para arcar com os tratamentos que seu filho precisa: “Eu realmente não trabalho, e o benefício do meu filho já foi negado três vezes. A rede pública não dá conta de tantas pessoas especiais. Não oferecem todos os tratamentos necessários. Meu esposo tem que trabalhar muito para pagar”.

“No momento, eu estou abraçando os trabalhos que estão aparecendo, porque meu filho precisa. Que continuem vindo”, torce ela.