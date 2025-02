Patrícia Ramos confirma término com o jogador Luiz Fernando Maximiano

A influenciadora digital Patrícia Ramos revelou em suas redes sociais que seu relacionamento com o jogador de futebol Luiz Fernando Maximiano chegou ao fim. Durante uma interação com seus seguidores, ela foi questionada sobre seu estado civil e, de forma direta, confirmou: “Amiga, estou. Já tem um tempinho. Não são dias nem semanas, tem um tempinho que estou solteira. É isso.”

Apesar da confirmação do término, Patrícia optou por não compartilhar detalhes sobre os motivos que levaram à separação, preservando assim sua privacidade e a intimidade de sua vida pessoal.

O casal havia oficializado a relação em junho de 2024, embora sempre tenha mantido um perfil discreto em relação à vida a dois. Na ocasião, Patrícia explicou sua postura: “Não me interpretem mal, mas não sinto vontade de expor minha vida pessoal em detalhes. Só falei do namoro porque a gente sai muito, viaja muito e as pessoas já estavam comentando.”

Desafios pessoais e resiliência: a experiência de Patrícia Ramos com a saúde

Após o término, a influenciadora continua a manter uma postura reservada e evita discutir os detalhes da separação. No entanto, ela recebeu o apoio e carinho de seus seguidores, que demonstraram solidariedade neste novo capítulo de sua vida.

Além das questões relacionadas ao seu relacionamento, Patrícia também compartilhou uma experiência difícil que viveu no ano passado. Em uma entrevista ao Portal LeoDias, ela relatou ter enfrentado um grave problema de saúde após realizar uma cirurgia plástica. Segundo a influenciadora, as complicações começaram dias após o procedimento, transformando-se em uma experiência de quase morte.

Patrícia explicou que decidiu passar pela cirurgia para trocar a prótese de silicone colocada em 2021. “Como eu engordei 20 quilos, a prótese cedeu muito e estava com risco de encapsular,” detalhou. Em uma consulta médica, ela foi incentivada a aproveitar a anestesia para realizar outras mudanças estéticas: “Quando fui à consulta médica, ela falou: ‘Paty, você já vai estar anestesiada. Tem mais alguma coisa que você queira mudar?’. Aí eu falei: ‘Ah, eu tenho uma pochete de gordura e quero tirar’. Aí ela: ‘Ótimo! Então vamos tirar’.”

Essas experiências revelam não apenas os desafios enfrentados por Patrícia no âmbito pessoal, mas também sua resiliência diante das adversidades.