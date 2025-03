Patrícia Poeta restringe comentários nas redes sociais após ser chamada de sensacionalista

A apresentadora Patrícia Poeta tem sido alvo de severas críticas nas redes sociais após uma entrevista polêmica exibida durante o programa Encontro, da TV Globo, na última sexta-feira, 7. A conversa foi realizada com o pai da adolescente Vitória, que foi assassinada em Cajamar, na Grande São Paulo.

No decorrer da transmissão, Patrícia Poeta fez comentários sobre as investigações do caso, incluindo detalhes sobre um possível envolvimento de um indivíduo chamado Daniel, supostamente namorado do ex-parceiro de Vitória. A apresentadora afirmou que esse Daniel teria colaborado com dois amigos para cometer o crime e ocultar o corpo da jovem.

As declarações foram consideradas por muitos como inadequadas, especialmente pelo fato de serem feitas em tempo real para o pai da vítima. “Esse Daniel seria namorado do ex-namorado da sua filha, pelo que eu entendi. É um crime passional em outras palavras”, destacou Patrícia durante a entrevista.

Após a exibição do segmento, a apresentadora se viu no centro de uma onda de desaprovação online. Como resultado das críticas, ela optou por restringir os comentários em suas publicações mais recentes no Instagram. Embora algumas postagens ainda permitam interações, muitos usuários não hesitaram em expressar sua indignação. “Sem noção dar uma notícia para um pai ao vivo por conta de audiência”, comentou uma internauta. Outra observou: “Você não é profissional, não respeitou o pai da Vitória”.

A controvérsia levantou questões sobre os limites do jornalismo sensacionalista e o respeito às famílias afetadas por tragédias. O caso destaca a necessidade de um equilíbrio entre informar o público e preservar a dignidade dos envolvidos.