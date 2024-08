Patrícia Poeta fica com ‘posto’ de Ana Maria Braga na Globo

Com a estreia do Estrela da Casa (Globo), Patrícia Poeta vai ter a mesma missão que Ana Maria Braga tem no Mais Você (Globo) com o BBB: a de entrevistar os eliminados. O reality estreou na terça (13) e deve ser seu primeiro eliminado na próxima quarta-feira (21).

As entrevistas ocorrerão ao vivo e de forma remota, diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O ‘Encontro’ é transmitido dos Estúdios em São Paulo.

“A música sempre permeou a minha vida. Minha mãe é apaixonada por música, e agora que eu sou a mãe de um produtor musical e DJ, sempre vivi essas etapas de criação; de ver os experimentos e resultados de perto. Me encanta muito todo o processo de descoberta, empenho e realização. Vou fazer um intensivão para poder saber tudo o que rola no reality e trazer para o ‘Encontro’ o que o público de casa quer saber”, afirmou Patrícia Poeta

ESTRELA DA CASA

Estrela da Casa começou na terça-feira (13) com 14 participantes disputando o prêmio de R$ 500 mil, além de um contrato com a Universal Music. Com Ana Clara Lima no comando, o novo reality show é uma competição musical com dinâmica de convivência produzido e exibido pela TV Globo.