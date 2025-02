Patrícia Poeta compartilha preparativos para o desfile de carnaval

Em uma emocionante fase de sua carreira, Patrícia Poeta se prepara para fazer sua estreia no Carnaval carioca. A renomada apresentadora da Globo expressou sua felicidade em entrevista à revista Quem, revelando que participar do desfile é a realização de um sonho que vem desde a infância.

Programada para desfilar pela escola de samba Grande Rio na icônica Marquês de Sapucaí, Patrícia revelou que, embora sempre tenha desejado vivenciar essa experiência, a conciliação entre seus compromissos profissionais e o feriado festivo sempre foi um desafio. No entanto, a nova fase em sua carreira no entretenimento possibilitou que ela finalmente concretizasse essa meta tão esperada, que também representa uma homenagem à sua mãe, grande incentivadora da sua paixão pelo samba.

“Desde pequena, minha mãe sempre trouxe o samba para dentro de casa. Essa tradição familiar me fez amar essa cultura”, contou Patrícia. Ela ainda compartilhou sobre a animação que sente ao se preparar para o evento: “Essa é uma das atividades da lista de coisas que quero realizar na vida. Estou muito empolgada com essa oportunidade”.

A apresentadora está equilibrando uma intensa rotina de trabalho com os ensaios para o desfile. Além das gravações do programa Encontro, Patrícia tem viajado para realizar programas ao vivo e gravar matérias, o que torna seu dia a dia ainda mais corrido. Para manter-se em forma e preparada para o desafio do desfile, ela tem se dedicado a aulas de samba durante a semana. “Estou focada em ganhar resistência e pegar o ritmo”, afirmou.

Patrícia Poeta estará presente no desfile da penúltima escola na quarta-feira de cinzas, um momento que promete ser inesquecível tanto para ela quanto para seus fãs.