Patricia Bonetti é homenageda com o título de Mulher de Destaque 2024

Na última segunda-feira, 24, a Câmara Municipal de São Paulo entregou o título de Mulher de Destaque a Patricia Bonetti, Diretora Comercial Meetings & Events do Club Med Brasil, em reconhecimento à sua importante contribuição à frente da área comercial da rede francesa de resorts.

Sobre o Club Med

Fundado em 1950 por Gérard Blitz, ao qual se juntou mais tarde Gilbert Trigano, o Club Med inventou os conceitos de clube de férias all inclusive e de cuidados infantis, com a criação do Mini Club em 1967. Com operações em 40 países ao redor do mundo e cerca de 70 resorts Premium e Exclusive Collection espalhados por todos os continentes, o Club Med oferece uma experiência de férias tranquila em destinos e locais excepcionais. No Brasil, a rede possui três villages em operação – o Club Med Lake Paradise (Mogi das Cruzes, SP), o Club Med Rio das Pedras (Mangaratiba, RJ) e o Club Med Trancoso (Bahia) – e futuramente, o Club Med Gramado (Rio Grande do Sul).

É também a marca que mais leva brasileiros para esquiar na Europa, com um portfólio de 16 resorts na neve, em destinos como França, Itália e Suíça. Com o apoio do acionista Fosun Tourism Group e a implementação bem-sucedida de sua estratégia de reposicionamento, o Club Med é líder mundial em férias Premium All Inclusive e experiências para famílias e casais. O Club Med emprega quase 25.000 Gentis Organizadores (G.O) e Gentis Empregados (G.E) globalmente, representando 110 nacionalidades.

Para mais informações do Club Med: clique aqui.