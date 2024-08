Patricia Abravanel publica comunicado do SBT em meio a passeio de iate e festa de casamento

Em meio à operação para manter em sigilo o estado de saúde de Silvio Santos, 93, sua filha ‘número quatro’, Patricia Abravanel, pronunciou-se pela primeira vez sobre a internação do pai, que voltou a ser hospitalizado na última quinta-feira (1).

Neste sábado (3), o marido de Patricia, o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, postou uma série de vídeos e fotos em que os dois aparecem se divertindo com os filhos, Senor, 5, Jane, 6, e Pedro, 9, em um passeio de iate no litoral.

Não foi especificada a localização do passeio al mare, mas presume-se que seja perto de Angra dos Reis, no Rio, já que na mesma noite os dois compareceram ao casamento de Maria Eduarda Nogueira e Victor Lazarte, naquela cidade. Maria Eduarda, a Duda, é filha do senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Em meio à diversão, Patricia usou suas redes para desmentir que o estado de saúde de seu pai é preocupante, conforme o F5 apurou com pessoas próximas ao apresentador. Ela compartilhou uma nota emitida pela assessoria do SBT.

Eis o comunicado: “O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação”.