Patrícia Abravanel exibe exposição de roupas de Silvio Santos no SBT

Na última semana, a apresentadora Patrícia Abravanel, de 47 anos, prestou uma homenagem emocionante ao seu pai, Silvio Santos, que faleceu no dia 17 de agosto de 2024. Durante uma visita a uma exposição que retratou os icônicos trajes do apresentador e empresário, Patrícia compartilhou um vídeo destacando as peças que marcaram sua trajetória no SBT.

Os manequins dispostos ao longo do corredor exibem vestimentas memoráveis, incluindo ternos elegantes e sapatos extravagantes. Dentre as peças, destaca-se uma roupa florida, mais casual, cuidadosamente protegida por um vidro. “Uma exposição linda feita pelo Rogério e sua equipe do figurino. Parabéns!”, escreveu ela em sua legenda, demonstrando seu apreço pela apresentação dos itens.

Durante a visita à exposição, Patrícia também segurava o troféu do prêmio Melhores do Ano, evento realizado no último domingo (15), que prestou tributo a Silvio Santos simultaneamente na TV Globo e no SBT. No palco da cerimônia, Patrícia revelou que a iniciativa para a homenagem partiu de sua irmã, Daniela Beyruti, que estava presente na ocasião.

O apresentador Luciano Huck também fez questão de agradecer às filhas de Silvio Santos pela participação no evento e aproveitou a oportunidade para recordar o legado duradouro que o comunicador deixou na televisão brasileira.

A morte de Silvio Santos, aos 93 anos, foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo. A instituição informou que a causa foi uma broncopneumonia resultante de uma infecção por Influenza (H1N1).

Para aqueles interessados em conhecer mais sobre os vencedores do prêmio Melhores do Ano 2024, uma lista completa está disponível para consulta.