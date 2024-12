Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti emocionam ao homenagear Silvio Santos no Domingão com Huck

No último domingo, 15 de outubro, Patrícia Abravanel e sua irmã, Daniela Beyruti, foram homenageadas no programa Domingão com Huck, da TV Globo. O evento foi marcado pela entrega do troféu “Melhor dos Melhores” ao icônico Silvio Santos, que faleceu em agosto deste ano. Essa condecoração postuma foi um tributo ao legado do apresentador e empresário, reconhecendo sua contribuição inestimável para a televisão brasileira. Após a participação no programa, Patrícia compartilhou que recebeu um telefonema de Luciano Huck, que expressou sua satisfação com a presença das duas na atração. “Todos os astros cooperaram”, afirmou Huck, elogiando a forma como o tributo foi orquestrado. Em uma transmissão ao vivo no Fofocalizando, Patrícia não poupou elogios ao trabalho realizado, destacando a beleza e a precisão da homenagem prestada ao pai. A emoção de Patrícia foi palpável, refletindo o orgulho que sente pelo legado de Silvio Santos e pela conexão familiar que sempre esteve presente nas produções televisivas. A apresentadora ressaltou a importância desse reconhecimento para todos que fazem parte da emissora: “Nós somos a emissora do Melhor dos Melhores!” Essa afirmação não apenas demonstra seu amor pela profissão, mas também evidencia o impacto significativo que Silvio Santos teve na cultura popular brasileira. Em conclusão, a homenagem ao apresentador foi um momento de celebração e reflexão sobre sua trajetória. Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti não só honraram o legado do pai, mas também mostraram a força da união familiar na indústria do entretenimento. O tributo reforça o papel vital que Silvio Santos desempenhou na história da televisão no Brasil e deixa um legado que continuará a inspirar gerações futuras.