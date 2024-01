‘Patos’ é primeiro filme de 2024 com Ingresso Azul no Cinemark do Atrium Shopping

A animação ‘Patos’, da Illumination e da Universal Pictures, é o primeiro filme escolhido em 2024 para a campanha ‘Ingresso Azul’, da Cinemark. Na segunda-feira, dia 23, a sessão será adaptada e a sala estará devidamente preparada para receber pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

As exibições contempladas pelo Ingresso Azul têm um tratamento diferenciado, permitindo que o público fique à vontade para curtir o filme ao lado de seus familiares e acompanhantes. Para proporcionar uma experiência mais agradável, o volume do som é mais baixo que o das sessões convencionais, e as luzes da sala ficam acesas. Além disso, essas sessões não contam com propagandas comerciais e trailers.

Patos é uma comédia moderna com uma família de patos que convence seu pai superprotetor a tirar as férias de sua vida enquanto tentam migrar da Nova Inglaterra, através da cidade de Nova York e, finalmente, até as Bahamas. O filme é produzido pelo fundador da Illumination, Chris Meledandri, e dirigido por Benjamin Renner (Ernest et Célestine) com roteiro original de Mike White (School of Rock, White Lotus). A classificação indicativa é livre.

Vaga personalizada – Desde novembro de 2022 o Atrium Shopping conta com vagas exclusivas para pessoas com TEA nos dois pisos de garagem. Estrategicamente posicionados próximos aos elevadores, os espaços são devidamente e facilmente identificados pela pintura no chão com a tradicional fita e suas cores emblemáticas.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André