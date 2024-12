Patins na Tenda terá edição especial de Natal em Ribeirão Pires

Na próxima quarta-feira (18), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, realiza a última edição do ano do projeto “Patins na Tenda”. Com uma temática especial de Natal, o evento promete encerrar a temporada 2024 com muita diversão para moradores da cidade e região. A atividade ocorre das 18h às 22h, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, com entrada gratuita.

Criado para promover a prática esportiva e o lazer de forma acessível, o “Patins na Tenda”, iniciativa de Veronezi Family e a empresa Oceanlimp, atende pessoas de todas as idades, garantindo um espaço seguro para iniciantes e experientes. Durante o evento, monitores e voluntários estarão disponíveis para ajudar os participantes a darem seus primeiros passos – ou deslizes – na patinação, enquanto trajetos educativos no chão ajudam no aprendizado e na diversão.

Para celebrar o clima natalino, esta edição especial contará com decoração temática e músicas típicas, criando uma atmosfera festiva. Os participantes também são incentivados a usar roupas com o tema de Natal, como gorros e adereços, e levar comidas e/ou bebidas para entrar no espírito da celebração de Natal de maneira coletiva.

Todos os interessados devem trazer seus próprios patins e equipamentos de proteção, como capacete, joelheiras, cotoveleiras e protetores de punho. Com um espaço amplo e organizado, o evento é ideal para toda a família, desde crianças até idosos, e também para aqueles que desejam incluir a patinação como parte de sua rotina de atividades físicas.

O “Patins na Tenda” acontece semanalmente às quartas-feiras, mas esta edição será a última de 2024, retomando suas atividades em 2025.