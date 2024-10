“Patins na Tenda” reuniu cerca de 800 participantes e garantiu diversão em Ribeirão Pires

A festa do Dia das Crianças, realizada pelo projeto “Patins na Tenda de Ribeirão Pires” no último domingo (13), reuniu cerca de 800 crianças e pais em uma tarde de muita diversão e patinação recreativa, com a distribuição de balas e doces, pipoca, suco e refrigerante.

O evento gratuito, promovido pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), aconteceu das 11h às 17h30. Mesmo com o frio, as crianças participaram de uma ação inédita, com o primeiro Urban – modalidade praticada na rua. Com a contribuição de Departamento de Mobilidade da cidade, as crianças patinaram na ciclofaixa da Avenida Prefeito Valdirio Prisco, próxima à Tenda Multicultural, na região central da cidade.

Moradora do Centro Alto, Fernanda dos Santos, 35 anos, era uma das animadas e patinou ao lado de seus dois filhos durante a festa. “Estou amando ter essa oportunidade gratuita de integração com meus filhos, além de ter contato com patinadores experientes aprendendo e me divertindo”, contou.

O evento foi realizado conforme o planejado, com a presença de uma ambulância da Secretaria de Saúde para eventuais atendimentos, além do apoio de empresas parceiras, como MTR Topura, Veronezi Family, empresa Oceanlimp – Desmonte Industriais, PMG – PMG- Móvel do Gesão, Pipocas Tigrinho e os grupos de patinadores: Equipe Falcon, RollersRP, Tô sem Freio ABC, Brown Inline, Rollers ABC.

O projeto Patins na Tenda foi iniciado no ano passado, de forma gratuita e segura, dezenas de crianças e adultos de todas as idades puderam patinar livremente no local. Para participar é necessário comparecer ao local com patins e equipamentos de segurança (joelheira, cotoveleira, munhequeira e capacete). Iniciantes têm à disposição voluntários que ajudam nas primeiras manobras.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, abraçou o projeto. “A gestão está sempre aberta para projetos de incentivo ao esporte. Convidamos a população a conhecer essa iniciativa. E o mais importante: a praticar uma atividade física”, ressaltou.

A ação é voltada a todas as idades sempre às quartas-feiras, das 18h30 às 22h, exceto em dias de eventos na Tenda Multicultural. A Tenda Multicultural fica no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro).