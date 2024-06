“Patins na Tenda” e “Motorhomes no Ayrton Senna” movimentam as noites de quartas-feiras em Ribeirão Pires

As noites de quarta-feira em Ribeirão Pires segue com muita diversão no Complexo Ayrton Senna, região central da cidade. Na Tenda Multicultural dezenas de pessoas de todas as idades participam do projeto recreativo “Patins na Tenda”. De forma gratuita e segura, iniciantes têm à disposição voluntários que ajudam nas primeiras manobras de patinação. Nessa quarta-feira (26), além da praça de alimentação, com food trucks, a animação musical ficou por conta do DJ Lype.

A ação social está sendo realizada de forma voluntária pela Veronezi Family e a empresa Oceanlimp – Desmonte Industriais, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), que preparou a Tenda com pinturas no chão para trajetos educativos.

A ação acontece às quartas-feiras, das 18h30 às 22h, exceto em dias de eventos na Tenda Multicultural. Para participar é necessário comparecer ao local com patins e equipamentos de segurança (joelheira, cotoveleira, munhequeira e capacete). Na próxima quarta-feira, 4 de julho, haverá Arraial Julino. Os participantes poderão patinar a caráter e ainda contribuir com um prato típico para confraternização comunitária.

Motorhomes no Ayrton Senna – No lado de fora da Tenda Multicultural, nesta quarta-feira (26), teve início o projeto gratuito “Motorhomes no Ayrton Senna”, que acontecerá também todas as quarta-feira, das 18h às 22h, no Marco Zero, localizado no estacionamento do Complexo.

Os visitantes puderam conhecer motorhomes, equipados com dormitório, cozinha e banheiro, modelos compactos para aventureiros solitários e até luxuosos para todos os gostos e necessidades

Para Koba Kabayashi, morador de São Caetano do Sul, que trouxe seu Renault Master para exposição, a iniciativa da Prefeitura de Ribeirão Pires incentiva a modalidade e ainda promove a Estância. “Ribeirão Pires é conhecida por seu charme e hospitalidade, isso a torna o cenário perfeito para esta grande reunião de apaixonados pela vida sobre rodas. Além disso, é um momento para a gente confraternizar e para a população também conhecer os veículos. Fazemos trocas de experiências, informações, papos descontraídos”, disse.

Para o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, a ação é mais uma opção de lazer para moradores e visitantes. “E, ainda, é uma ótima oportunidade para divulgar Ribeirão Pires para todos cantos. Nossa Estância é linda, com belezas naturais, forte potencial turístico e nós temos que divulgar essa cidade maravilhosa”, ressaltou.

O Complexo Ayrton Senna está localizado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro.