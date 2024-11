“Patins na Tenda” agita o feriado em Ribeirão Pires

Nesta quarta-feira (20), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, realiza uma edição especial do projeto “Patins na Tenda” em comemoração ao feriado. A iniciativa, que acontece semanalmente, tem como objetivo incentivar a prática esportiva e oferecer um espaço de lazer e bem-estar para moradores da cidade e região. O evento ocorre das 18h às 22h na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, com entrada gratuita.

O projeto “Patins na Tenda” foi criado para atender pessoas de todas as idades, promovendo o esporte de forma acessível e segura. Durante o evento, os participantes têm à disposição monitores e voluntários que auxiliam iniciantes a aprender as primeiras manobras, garantindo que todos possam aproveitar a atividade com tranquilidade. Para facilitar o aprendizado, trajetos educativos foram pintados no chão da Tenda, indicando percursos ideais para diferentes níveis de habilidade.

Embora a participação seja gratuita, é necessário que os interessados tragam seus próprios patins e equipamentos de proteção, como capacete, joelheiras, cotoveleiras e protetores de punho. A segurança é uma prioridade, especialmente para aqueles que estão começando a patinar.

Além de oferecer suporte para quem nunca patinou, o evento é uma excelente oportunidade para quem já tem experiência no esporte. O espaço amplo e a organização do local tornam a prática confortável para todos, desde crianças a idosos. A proposta atende tanto àqueles que buscam um momento de descontração quanto aos que desejam incluir a patinação em sua rotina de atividades físicas.

O “Patins na Tenda” é realizado todas às quartas-feiras, no mesmo horário, exceto em dias de eventos previamente programados no Complexo Ayrton Senna. A Tenda Multicultural, onde o evento ocorre, é um dos espaços mais emblemáticos da cidade, conhecido por sediar diversas atividades culturais e esportivas.