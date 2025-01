Patinação com tema havaiano promete agitar o domingo no Atrium Shopping

O verão chegou com tudo e nada combina mais com essa estação do que música, alegria e diversão sobre rodinhas. Após o recesso de fim de ano, o principal point de patinação do ABC, o Atrium Shopping, está de volta neste domingo, dia 12. Das 8h às 12h, o estacionamento -2 do empreendimento, se transforma em uma descontraída pista de patinação com o tema especial de festa havaiana. O evento, gratuito e aberto para todas as idades, convida crianças, adultos e famílias inteiras a celebrarem o clima de férias em uma manhã repleta de animação.

O convite já está feito: capriche no traje de verão, traga sua energia positiva e entre no espírito havaiano. Para quem quiser compartilhar a experiência com amigos e família, pode levar também um prato de doces ou salgados e uma bebida não alcoólica, completando o clima festivo do dia.

A trilha sonora do evento fica por conta da Garage Band DJ’s, que vai embalar os patinadores com hits inesquecíveis e os sucessos mais dançantes da atualidade. A pista está preparada para receber praticantes de diferentes estilos de patinação, como roller dance, artístico, street, rampa, slide, jump, slalom, speed e urban. Monitores especializados orientam os iniciantes e ajudam quem deseja aprimorar suas habilidades.

Para garantir a segurança, o uso de capacete é obrigatório. No local, há também uma loja especializada com patins e acessórios à venda, além da opção de empréstimo de patins e equipamentos de proteção. O empréstimo é limitado e por ordem de chegada, então vale chegar cedo para aproveitar.

Quem acha que o Atrium só oferece patinação, está muito enganado! Além da pista, o shopping conta com outras atrações incríveis para toda a família aproveitar, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Serviço

Evento: Patinação no Atrium Shopping

Data: 12 de janeiro

Horário: 8h às 12h

Local: Estacionamento -2 do Atrium Shopping

Entrada: Gratuita