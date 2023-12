Patinação artística de São Caetano realiza o grande show de final de ano neste domingo

A patinação artística de São Caetano realizará mais um grande espetáculo de fim de ano, neste domingo (10/12), das 16h às 21h, no Ginásio Poliesportivo Milton Feijão, que fica na Avenida Walter Tomé, 64, no Bairro Olímpico. A entrada é solidária, com doação de 2 kg de alimento não perecível, que serão repassados ao Banco de Alimentos.

O evento é produzido pelo Ipace (Instituto Pangea de Ação Cultural Esportiva), com o apoio da Prefeitura de São Caetano do Sul, da Secult (Secretaria de Cultura) e da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude).

Em sua 12ª edição, o espetáculo terá o tema Noite Encantada, com uma viagem através do mundo encantado dos desenhos e filmes. Além disso, conta com patinadores campeões nacionais e internacionais formados pelo Ipace.