PAT de Franco da Rocha oferece 894 vagas de trabalho

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com a Prefeitura de Franco da Rocha, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) do município, está com 894 vagas disponíveis para pessoas de todas as faixas etárias, com ou sem experiência.

Das 894 vagas, mais de 150 não exigem experiência profissional e cerca de 150 são destinadas a trabalho temporário. Há oportunidades em diversas áreas de atuação, como: auxiliar de limpeza (20), auxiliar na linha de produção (122), auxiliar de logística (300), controlador de acesso (15), encarregado de obras (20), operador de telemarketing (60), pedreiro (40) e outras funções.

Os processos seletivos estão acontecendo nos dias:

19/1 – às 10h – Auxiliar de Logística – ensino médio completo

22/1 – às 10h – Técnico de Atendimento e Operador de Telemarketing – ensino médio completo

23/1 – às 10 – Controlador de Acesso e Conferente de Perdas – ensino médio completo

24/1 – às 10h – Balconista de Açougue e Frios/ Agente de Prevenção e Perdas – ensino médio completo

25, 29 e 31/1 – às 10h – Auxiliar de Logística – ensino fundamental e médio completo

26/1 – às 10h – Auxiliar de Produção – ensino fundamental completo

Para se candidatar, é preciso se dirigir até o posto de Franco da Rocha, onde os candidatos receberão senha de atendimento por ordem de chegada. Eles passarão por entrevista, e os selecionados serão encaminhados para a segunda etapa do processo seletivo nas empresas que oferecem as vagas. Os interessados devem levar RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado.

Serviço:

Ação de empregabilidade PAT Franco da Rocha

Até o dia 31 de janeiro, a partir das 10h

Avenida dos Expedicionários, 77 – Centro – Franco da Rocha – SP (dentro do Poupatempo)

Documentos necessários: RG, CPF, Carteira de Trabalho e CV atualizado