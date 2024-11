Pastor Silas Malafaia sofre tentativa de assalto no Rio

Na tarde desta terça-feira (26), um incidente envolvendo uma tentativa de assalto foi registrado na Rua Professor Plínio Bastos, localizada em Olaria, Zona Norte do Rio de Janeiro. O alvo da ação criminosa foi o pastor Silas Malafaia, conhecido líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Felizmente, o religioso não sofreu nenhum ferimento durante o ocorrido.

De acordo com as informações disponíveis, a abordagem dos criminosos ocorreu enquanto o pastor transitava em seu veículo blindado, um BMW. Os assaltantes exigiram que ele abaixasse o vidro do carro, mas ele se recusou a atender à ordem. A escolta de segurança que acompanhava o pastor em um Toyota Corolla imediatamente interveio ao perceber a tentativa de assalto.

Durante a intervenção, houve troca de tiros entre os seguranças e os criminosos. Um dos seguranças estava armado com um armamento de grosso calibre, o que resultou em um confronto no local. Apesar do intenso tiroteio, Silas Malafaia, que se dirigia à sede de sua igreja na Penha, saiu ileso do incidente.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi acionada e, em comunicado oficial, revelou que os agentes envolvidos na reação ao assalto eram três policiais militares que estavam de folga. Após o confronto, os criminosos conseguiram fugir do local.

Entretanto, em desdobramento posterior ao ocorrido, um dos suspeitos foi localizado em um hospital particular da região e acabou sendo detido pela polícia. Além disso, um veículo roubado pelos assaltantes foi recuperado durante as diligências.

O caso chamou atenção para a insegurança na região e a rápida resposta das forças de segurança frente às ações criminosas que afligem a cidade.