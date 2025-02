Pastor é assassinado a tiros após retornar de culto

O pastor evangélico Robério José da Silva, de 46 anos, foi brutalmente assassinado na noite de domingo (23) em Ipojuca, no Grande Recife. O crime ocorreu por volta das 21h30, quando o religioso retornava de um culto na igreja onde atuava há mais de 20 anos.

Segundo relatos de testemunhas, dois homens se aproximaram do pastor e dispararam três tiros, atingindo-o na cabeça e nas costas. A ação criminosa aconteceu nas proximidades do distrito de Nossa Senhora do Ó, onde Robério residia, após ele se desviar do caminho para conversar com seu irmão.

Uma parente da vítima, que preferiu não se identificar, relatou que o pastor estava acompanhado da esposa e da sogra, que seguiram adiante enquanto ele conversava.

“Dois rapazes chegaram e não roubaram nada. O primeiro tiro foi nas costas e os outros dois na cabeça. Ele caiu na frente da casa do irmão”, descreveu.

Discussão recente pode ter ligação com o crime

A família ainda busca entender as motivações por trás do homicídio. Segundo a parente, Robério não tinha inimigos e levava uma vida tranquila. No entanto, vizinhos mencionaram uma discussão recente envolvendo o pastor após um acidente de trânsito, quando seu carro foi danificado.

“Ele discutiu com algumas pessoas depois que bateram no carro dele e arrancaram o retrovisor”, contou um morador.

O corpo de Robério Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Santo Amaro, no centro do Recife. A Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou um inquérito para investigar o caso.

Robério deixa esposa e dois filhos adolescentes. O sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira (24), às 16h, no cemitério de Nossa Senhora do Ó.

Este trágico evento ressalta a crescente preocupação com a violência na região e levanta questões sobre a segurança pública no Grande Recife.