Passeio de bike no feriado? Esteja alerta com três cuidados!

O tão esperado feriado de Corpus Christi chegou e porque não aproveitá-lo ao ar livre, ao lado da nossa família ou amigos? Um passeio de bicicleta na praia, no sítio ou até mesmo na cidade em parques ou bosques pode ser ideal para dar um reset na rotina, principalmente para quem não quer sair do foco da academia, mas também não está afim de pegar peso. Porém se for praticado de forma errada, a bike que antes era para o lazer pode trazer algumas dores de cabeça.

“Um dos meus mantras mais sagrados quando converso com meus pacientes que são praticantes de ciclismo ou pessoas que gostam de andar de bicicleta no final de semana, é mostrar o quanto é importante ficar atento à postura, uso do equipamento e fortalecimento dos músculos para evitar problemas na coluna. ”, comenta o fisioterapeuta Bernardo Sampaio.

Andar de bicicleta pode causar lesões no corpo, assim como qualquer outro exercício físico realizado de maneira errada. Segundo o fisioterapeuta, embora seja uma prática super popular e simples, o relato de queixas de dores lombares é muito grande. Outros problemas também podem ser frequentes na vida de quem costuma pedalar, afetando a coluna dorsal, torácica e cervical. Independente da região, a maioria dos danos na coluna costumam ser provocados pelo estresse mecânico local, ou seja, causadas pelo esforço contínuo e contratura muscular, principalmente do músculo quadrado lombar.

Por conta dessa situação, abaixo o fisioterapeuta Bernardo Sampaio traz algumas recomendações bem interessantes que devem ser seguidas para evitar que a prática da atividade tenha um efeito oposto ao desejado.