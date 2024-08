Passeio de barco gratuito mostra rio Pinheiros em novo ângulo

Quem vê o rio Pinheiros a partir das linhas de trem ou das pistas marginais tem até domingo (4) para mudar de perspectiva e observar a cidade a partir da água, ainda que temporariamente.

A novidade é um passeio gratuito de barco entre o Parque Linear Bruno Covas e um local próximo da estação Vila Olímpia da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A viagem pelos cinco quilômetros entre os dois pontos leva cerca de 20 minutos.

Para navegar pelo rio Pinheiros é preciso agendar horário (das 9h às 17h) para embarcar em um dos locais, até domingo, pelo aplicativo da Uber. O passeio é uma ação da empresa para celebrar o aniversário de dez anos da marca no Brasil. Além do agendamento, os passageiros devem preencher um termo digital de responsabilidade.

A comemoração já incluiu passeios com influenciadores e celebridades, como as ex-colegas do reality show A Fazenda Gretchen e Nicole Bahls e a ex-BBB Camilla de Lucas.

Os barcos comportam até 18 passageiros, fora os tripulantes, e têm espaço para bicicletas sobre o teto. No píer onde os passageiros esperam para embarcar, a companhia oferece balas e água, que parecem lembretes dos primeiros anos do serviço no Brasil.

A Folha de S.Paulo acompanhou viagens no fim da manhã desta quarta-feira (31). Após uma terça com chuva e tempo fechado, o tempo limpo na quarta ajudou no visual da viagem, com direito ao avistamento de garças e capivaras e a observação de pontos como a ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira.

Embora muitos comentários nas páginas da empresa nas redes sociais questionem a qualidade do passeio por causa do mau cheiro no rio Pinheiros, não foram percebidos odores fortes, embora houvesse lixo, como garrafas boiando, em algumas partes do trajeto.

O rio, hoje menos sujo, passou por projetos de limpeza entre 2019 e 2022 e serviu de exemplo para uma ação prevista para o Tietê, outro desafio de despoluição de águas urbanas em São Paulo.

Para a produtora de eventos Leticia Viana, 35, o passeio valeu a pena pela mudança de ponto de vista. “A gente passa por aqui todo dia e, de repente, está no meio do rio.” Ela já havia tentado participar de uma ação parecida, de outra empresa, mas não conseguiu achar lugar por causa da alta concorrência.

Leticia levou a mãe, Francisca Viana, 69, e a avó, Maria Izabel de Oliveira, 76, e a opinião foi unânime: podia ficar de forma permanente. Segundo a companhia, no entanto, não há planos para transporte além da ação de aniversário.

A ideia agradou aos passageiros. “Tá bonito ali na frente”, disse Daniele Eckert Matzembacher, 42, que registrava imagens da paisagem na proa. Ela embarcou no píer do parque Bruno Covas e afirmou que ainda tentaria fazer o passeio da volta, já que não havia agendado e precisaria aguardar até que confirmassem lugares vagos.

“Moro nas margens do rio Pinheiros e consigo ver o rio de casa. Queria muito que saísse o projeto de revitalização da orla e, quando vi o passeio, achei genial. Você vê a cidade com outra ótica, outra possibilidade de locomoção, achei incrível.”

O projeto citado pela passageira é a Usina São Paulo, previsto para ser um centro de lazer com restaurantes, café e mirante na área da antiga Usina Elevatória da Traição. Na época do lançamento, em 2020, o então governador João Doria, na época no PSDB, apelidou o espaço de “Puerto Madero paulistano”, em referência à área de mesmo nome em Buenos Aires.

De acordo com a Usina São Paulo, concessionária responsável pelo projeto, a abertura de espaços nas margens do Pinheiros começa a acontecer de forma gradual, com pequenos eventos de teste, ainda no segundo semestre deste ano. Já a conclusão reforma do prédio da Usina continua prevista para 2026.

A criação de um sistema de transporte aquático de passageiros, no entanto, não está prevista no projeto.