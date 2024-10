Passeio Ciclo Bike em Família incentiva arrecadação de brinquedos em Diadema

Com o objetivo de unir prática esportiva em família e realizar uma ação social que vai arrecadar brinquedos para doação a crianças carentes, o passeio ciclístico Ciclo Bike em Família acontece no próximo 13 de outubro e é realizado pela equipe de ciclismo Ciclo Bike Diadema, que organizou um percurso de aproximadamente 9 quilômetros tendo como ponto de saída e chegada o Shopping Praça da Moça.

“Estamos sempre apoiando ações que promovem qualidade de vida e bem estar para as pessoas. O Shopping Praça da Moça é um centro de convivência, onde as pessoas de Diadema e do Grande ABC se encontram. Sermos apoiadores da ação e oferecer nossa estrutura para receber o passeio ciclístico ratifica essa nossa proposta. Além do mais, é gratificante apoiar uma ação que terá arrecadação de brinquedos”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do empreendimento.

Pedro Marcio Munhoz, um dos organizadores do evento, explica sobre a importância da doação dos brinquedos em bom estado. “Todos os brinquedos arrecadados serão doados para e equipe Lazer Sobre Rodas, que emprestam brinquedos, bicicletas, patins, skates e livros para as crianças que frequentam o projeto Rua da Gente, que acontece todos os domingos, em Diadema”.

Além do apoio do Shopping Praça da Moça, o Passeio Ciclo Bike em Família tem apoio das lojas Palombo Sports, Casa da Bike, Rhaiz Quadrada Treinamentos e Mandalux. Para realizar as doações de brinquedos basta procurar a administração do empreendimento.

Mais informações sobre Passeio Ciclístico Ciclo Bike em Família

Largada Piso Paineiras –Shopping Praça da Moça (Av. Manoel da Nóbrega);

Chegada Piso Palmeira –Shopping Praça da Moça (Rua Graciosa)

Início do passeio ciclístico: 10h

Previsão de término: 11h30min