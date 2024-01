Passeio ciclístico na região central celebra os 470 anos da cidade de SP

Como parte das celebrações do aniversário da capital, a Prefeitura de São Paulo promove o Passeio Ciclístico Pedal Sampa – 470 Anos, na região central, na próxima quinta-feira (25). A ação é realizada em parceria com a Associação Brasileira de Ciclomobilidade (ABC), que oferece empréstimos gratuitos de bicicletas, e, também, os consertos das bikes.

Com largada e chegada no Viaduto do Chá, em frente à sede da prefeitura, o evento começará às 9h, com concentração às 8h30, e reunirá cerca de duas mil pessoas. As inscrições podem ser feitas no site pedalsampa.com.br.

Quem não tiver bike também poderá participar. O Pedal Sampa mais uma vez vai disponibilizar 200 bicicletas para empréstimo no dia. Os interessados, acima de 18 anos, poderão ter acesso às bicicletas apresentando documentos com foto, RG ou CNH dentro da validade, e que ficará com a organização durante o empréstimo, além de comprovante de endereço, a partir das 7h.

Kits

A entrega dos kits será no dia 24, das 12h às 21h, no Parque das Bicicletas, na Alameda Iraé, 35 – Moema, somente para a pessoa do cadastro. A retirada por terceiros não será permitida. Quem preferir o metrô deve utilizar a linha 5-Lilás e descer na estação AACD – Servidor.

Sorteio

Após o término do passeio serão sorteadas duas bicicletas 100% alumínio MTB, aro 29, Shimano 21-V Bicolor com suspensão, e todos os participantes regularmente inscritos poderão participar.

Pedal Sampa

O Projeto Pedal Sampa transformou o uso da bike na cidade no segundo semestre de 2023. Desde sua implantação, no dia 6 de agosto, o projeto atraiu muita gente, de diferentes idades, ao oferecer empréstimos gratuitos de bicicletas, consertos das bikes e passeios ciclísticos. O objetivo é incentivar o uso de bicicletas como atividade física, favorecendo também a saúde mental, além de ser uma alternativa de transporte na capital.

As atividades realizadas nos Centros Esportivos e Parques movimentaram um expressivo número de pessoas. Até o final de novembro, por exemplo, foram mais de 21.500 empréstimos, cerca de 900 consertos e a utilização de mais de 13 mil bicicletas nos quatro passeios realizados.

Passeios

O Pedal Sampa proporciona a oportunidade de desenvolver atividades e ações voltadas ao esporte educacional, visando a inclusão social das crianças, jovens e idosos, e ao mesmo tempo didático, recreativo, cultural e inclusivo com a prática de pedalar, curtindo a cidade de maneira divertida e ecológica.

As ações do Pedal Sampa são realizadas nos Centro Esportivos e Parques em todas as regiões da cidade. Os locais são os seguintes:

Zona Leste

Centro Esportivo Tiquatira | CE Luiz Martinez

Avenida Governador Carvalho Pinto, 2 – Tiquatira

Parque do Carmo

Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 951 – Itaquera

Zona Oeste

Centro Esportivo Butantã | CE Solange Nunes Bibas

Rua Dr. Ernâni da Gama Corrêa, 367 – Butantã

Parque Raposo Tavares

Rua Telmo Coelho Filho, 200 – Jardim Olympia

Zona Norte

Centro Esportivo Jd. São Paulo | CE Alfredo Ignácio Trindade

Rua Viri, 425 – Jardim São Paulo

Parque do Trote

Avenida Nadir Dias Figueiredo

Zona Sul

Parque Praia do Sol

Avenida Atlântica, 3100 – Capela do Socorro

Parque do Cordeiro

Rua Breves, 968

Centro

Rua Vergueiro

Em frente ao nº 2850, entre as estações Ana Rosa e Vila Mariana do Metrô

Para mais informações, acesse o site www.pedalsampa.com.br.