Passeio Ciclístico de 10km acontece no bairro do Tatuapé, dia 18 de agosto

O Colégio Espírito Santo, tradicional instituição de ensino do bairro do Tatuapé, em São Paulo, realizará o passeio ciclístico Viva Bike em agosto. Famílias, professores, e a vizinhança do colégio são esperados para pedalar 10 km no domingo, 18 de agosto.

O Viva Bike – Passeio Ciclístico do Colégio Espírito Santo, começará a concentração a partir das 8h00 na Rua Martins Pena e iniciará o passeio pelo bairro às 9h00. A atividade é aberta ao público e durante o percurso haverá sorteio de brindes para os participantes, mas o verdadeiro prêmio é poder integrar toda comunidade em torno de uma atividade física.

“O Passeio Ciclístico Viva Bike celebra a cidade, o bairro, e, principalmente, as pessoas que dividem o espaço público todos os dias. É importante reforçar a missão de uma escola viva que interage e abraça sua comunidade, ocupando o espaço público de forma positiva, promovendo a saúde e o bem-estar de todos os participantes”, comenta Alexandro Pereira, diretor geral do Colégio.

Para participar do Viva Bike, basta adquirir o kit de inscrição que vem com uma camiseta exclusiva e o número para participar dos sorteios. Para garantir a vaga, inscreva-se no link

Serviço

Evento: Viva Bike – Passeio Ciclístico do Colégio Espírito Santo

Data: Domingo, 18 de agosto de 2024

Horário: Concentração a partir das 8h, início do passeio às 9h

Local: Rua Martins Pena, Tatuapé – SP