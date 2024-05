Passeio Ciclístico Bike na Ilha comunica mudança na largada

O Passeio Ciclístico Bike na Ilha que acontece em Cubatão (SP), no dia 2 de junho, domingo, às 9h, comunica mudança no local de largada: a concentração e saída será na Avenida Marginal (na Quadra em Construção, na entrada do Bairro da Ilha Caraguatá. O percurso segue pela Ciclovia, vindo até o centro do Casqueiro, dando volta na Praça Independência, onde fazem o retorno e voltam ao local de início do passeio, na Av. Marginal, em frente a quadra na entrada da Ilha Caraguatá, ou seja, o passeio vai sair da Ilha Caraguatá, vai até o Casqueiro e volta, chegando na Ilha novamente.

Com kit gratuito e voltado para todas as idades, o passeio tem como objetivo reunir adultos e crianças numa manhã de esportes, saúde e lazer.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site https://aicabrasil.com.br/eventos/bikenailha Para participar e garantir seu kit gratuito, basta preencher o cadastro disponível em https://aicabrasil.com.br/eventos/bikenailha kits serão entregues no próprio dia 2, a partir das 7h, no próprio local onde ele será realizado, com doações de 2Kg de alimentos não-perecíveis.

O Passeio Bike na Ilha acontece por uma emenda parlamentar da Câmara Municipal de Cubatão e conta com o apoio da Prefeitura de Cubatão e da e Companhia Municipal de Trânsito Evento (CMT).

Serviço Passeio Ciclístico Bike na Ilha

Data: 2 de junho, domingo

Horário: 9h

Local: Praça da Independência do Jardim Casqueiro

Retirada dos kits: No próprio dia, a partir das 7h, no próprio local do evento

Inscrições: Grátis

Site oficial: https://aicabrasil.com.br/eventos/bikenailha