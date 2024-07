Passarelli desenvolve o maior reservatório de água da região metropolitana de SP

A Passarelli, uma das principais empresas de soluções em engenharia do Brasil, está construindo um grande reservatório de água localizado na divisa entre São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo, que deverá absorver os acúmulos de água na região. O piscinão irá ocupar uma área de 154 mil m² e terá capacidade para armazenar 900 mil m³ de água da chuva.

O problema das chuvas na região é recorrente. No município de São Caetano do Sul, por exemplo, foram constatadas 29 inundações entre 2000 e 2022, segundo pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Com a construção do projeto, a Passarelli Engenharia vai levar mais qualidade de vida à região, com a melhora dos transtornos causados pelas tempestades.

“Estamos constantemente atentos ao impacto que nossas atividades têm sobre as comunidades ao redor. Com o piscinão, esperamos que a chuva seja um sinônimo de alegria e tranquilidade para as pessoas da região. Nosso propósito é transformar a vida das pessoas por meio da engenharia e essa é uma obra que contribuirá, verdadeiramente, para os moradores de São Caetano do Sul”, afirma Vlamir Petrelli, Superintendente de Operações da Passarelli Engenharia.

Durante o processo de construção da obra, foi montada uma Estação de Tratamento de Água (ETA) móvel para tratar a água que tem acumulado no local. A partir de mais de 200 coletas de amostras do solo e da água, foi constatada a existência de contaminações na região. Os solos contaminados serão removidos, enquanto a água é captada e tratada, podendo ser utilizada para diversas atividades na obra ou lançada no rio Ribeirão dos Meninos ou no Córrego Jaboticabal, reduzindo o risco de contaminação dos afluentes do local.

Até o momento, já foram tratados cerca de 10.000 m³ de água, 360 m³ deles reutilizados na obra da Passarelli. A expectativa é de que sejam tratadas 555 mil m³ de água até o fim do projeto, incluindo precipitações.