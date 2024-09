Passarela de dois andares será instalada pelo Metrô em estação da Linha 17-Ouro 

A futura Estação Campo Belo, da Linha 17-Ouro, na zona sul da Capital, terá um importante avanço neste fim de semana (27 a 30/9) com a primeira etapa da instalação da passarela que ligará a estação à avenida Jornalista Roberto Marinho. A obra também vai possibilitar futuramente a integração do monotrilho com a Linha 5-Lilás, proporcionando mais facilidade e segurança aos passageiros e pedestres.

A passarela é diferenciada e inédita por ter dois níveis. Um deles será exclusivo para a integração gratuita entre as linhas 17-Ouro e 5-Lilás. O outro funcionará como uma passarela convencional para a travessia segura da avenida Jornalista Roberto Marinho e também como entrada de novos passageiros para a estação.

Toda a estrutura pesa 220 toneladas, com 29,5 metros de comprimento por 10 metros de largura e altura interna. Ela será instalada em três fases:

Primeira fase (27 a 30/9): Durante o fim de semana, das 23h de sexta-feira até às 5h de segunda-feira, será feita a montagem da parte inferior da passarela, com peso de 70 toneladas. Essa estrutura será pré-montada no Pátio Água Espraiada e transportada para o local com o apoio da CET e agentes de trânsito. A avenida Jornalista Roberto Marinho, terá todas as faixas interditadas no sentido Marginal Pinheiros, entre a Avenida Santo Amaro e a rua Portugal, durante o período de içamento, que contará com um guindaste de 450 toneladas.

Segunda e terceira fases (30/9 a 22/10): A partir do dia 30 de setembro, serão instalados os módulos intermediários e superiores, completando a passarela. As obras ocorrerão sempre das 23h às 5h, com exceção dos dias 5, 6, 12 e 13 de outubro.

A conclusão dessa obra trará mais comodidade e segurança para os passageiros e pedestres e será um passo importante para a finalização da Estação Campo Belo da Linha 17-Ouro, que vai integrar ainda mais a mobilidade urbana de São Paulo.