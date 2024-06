Passaporte Franquia CVC passa a contar com parceria do Senac

O Passaporte Franquia CVC, plataforma que reúne as vagas para trabalhar na rede de franquias da empresa em todo o Brasil, lançada em setembro de 2023, acaba de ganhar um novo parceiro: o Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. O principal objetivo da parceria é conectar os alunos da Instituição ao mercado de trabalho, além de apoiar o banco de currículos da plataforma com perfis cada vez mais assertivos.

Para isso, o Senac fará a divulgação das vagas do Passaporte Franquia CVC junto a Departamentos Regionais, público de redes sociais, base de egressos e alunos de Vendas e Turismo, tendo, inclusive, criado uma página exclusiva para a parceria, que pode ser acessada neste link www.senac.br/parceriacvc.

A ideia é gerar público para o banco de currículos da CVC, além de facilitar o ingresso no mercado de trabalho dos alunos ou egressos dos cursos do Senac. “Temos atualmente mais de 400 vagas abertas em nossa rede de lojas de todo o país, entre início imediato e banco de talentos para apoiar o plano de expansão das franquias. Contando com a parceria de uma instituição de peso como o Senac, estamos certos de que alcançaremos de forma ainda mais assertiva candidatos com o perfil adequado para nossas vagas, que são para atuar com vendas e como consultores de viagens”, afirma Renata Giannotti, gerente executiva de Gente da CVC Corp.

Para o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, a parceria é um marco no apoio ao desenvolvimento do turismo. “É um setor que cresceu significativamente no Brasil nos últimos anos e teve um aumento de 7,8% em faturamento em 2023. Estamos muito satisfeitos em unir forças com a CVC nesse programa, que fortalece a nossa missão de formar profissionais altamente qualificados e amplia as perspectivas de carreira dos nossos alunos, contribuindo para o seu crescimento e desenvolvimento”.

Sobre o Passaporte Franquia CVC

A plataforma reúne todas as vagas disponíveis para atuar na rede de franquias da CVC, que conta atualmente com mais de 1.000 lojas em todo o Brasil. Todas as oportunidades estão disponíveis no site https://passaportefranquia.cvc.com.br/. A maioria das vagas são para posição de consultor (a) de vendas, para atuar no atendimento a clientes nas lojas (presencial) e via aplicativos de mensagens, para trabalho em horário do comércio, nos melhores endereços de shoppings, galerias e de rua, onde as lojas estão presentes, além das lojas modulares, novo modelo lançado pela CVC no início de março e já com a primeira unidade inaugurada.

Podem se inscrever pessoas com ou sem experiência em vendas, com mais de 18 anos e sem limite de idade, sendo diferenciais aos candidatos experiência em vendas, habilidades de comunicação e atendimento ao público e familiaridade com redes sociais. As vagas são publicadas e atualizadas de forma contínua, e os interessados podem se candidatar gratuitamente em quantas vagas e localidades desejar.

As franquias oferecem remuneração fixa, comissionamento, benefícios e capacitação gratuita em turismo e no “Universo CVC” para acelerar a aprendizagem.