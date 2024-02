Passagem do Bloco Doidin Pra Virar Jacaré desvia 16 linhas de ônibus no Ipiranga na terça-feira (13)

A SPTrans informa que na terça-feira (13), das 13h às 19h, 16 linhas terão seus itinerários alterados durante a passagem do Bloco Doidin Pra Virar Jacaré – 1, no Ipiranga, Zona Sul da cidade.

Vias envolvidas:

Desfile: Rua Bamboré, Rua Dona Leopoldina, Av. Nazaré, Rua Moreira e Costa e Rua Bom Pastor.

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

Sentido Pça. da República: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, Av. Nazaré, aguardar a passagem do bloco, Av. Nazaré, Rua Pe. Marchetti,

prosseguindo normal.

Sentido Gentil de Moura: sem alteração.

4706/10 Jd. Maria Estela II – Metrô V. Mariana

Ida: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, Av. Nazaré, aguardar a passagem do bloco, Av. Nazaré, aguardar a passagem do bloco, Rua Pe. Marchetti,

prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

5021/10 Água Funda – Term. Sacomã

Ida: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, aguardar a passagem do bloco, Av. Dr. Gentil de Moura, Rua Baraúna, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.



5028/10 Conj. Hab. Heliópolis – Metrô Alto do Ipiranga

Sentido Metrô Alto do Ipiranga: normal até a Rua Costa Aguiar, Rua Tabor, Pça. do Monumento, Av. Nazaré, prosseguindo normal.

Sentido Conj. Hab. Heliópolis: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, Av. Nazaré, aguardar a passagem do bloco, Av. Nazaré, aguardar a passagem do bloco, Rua Moreira e Costa, Rua D. Lucas Obes, prosseguindo normal.

5036/10 Água Funda – Term. Sacomã

Ida: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, aguardar a passagem do bloco, Av. Dr. Gentil de Moura, Rua Baraúna, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Bom Pastor, Rua Antônio Marcondes, aguardar a passagem do bloco, Av. Nazaré, prosseguindo normal.

5108/10 Jd. Celeste – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Rua Gama Lobo, Rua Moreira e Costa, aguardar a passagem do bloco, Rua Moreira e Costa, aguardar a passagem do bloco, Rua Bom Pastor, Rua Tabor, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

5705/10 Term. Sacomã – Metrô Vergueiro

Ida: normal até a Rua Bom Pastor, aguardar a passagem do bloco, Rua Tabor, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, aguardar a passagem do bloco, Av. Dr. Gentil de Moura, Rua Baraúna, prosseguindo normal.

476A/10 Ipiranga – Term. Sto. Amaro

Ida: normal até a Rua Antônio Marcondes, aguardar a passagem do bloco, Av. Nazaré, Av. Dr. Gentil de Moura, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, aguardar a passagem do bloco, Av. Dr. Gentil de Moura, Rua Baraúna, prosseguindo normal.

477A/10 Sacomã – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, aguardar a passagem do bloco, Av. Dr. Gentil de Moura, Rua Baraúna, prosseguindo normal.

Volta:sem alteração.

478P/10 Sacomã – Vl. Romana

Ida: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, Av. Nazaré, aguardar a passagem do bloco, Av. Nazaré, Rua Pe. Marchetti, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Nazaré, Av. Dr. Gentil de Moura, aguardar a passagem do bloco, Av. Dr. Gentil de Moura, Rua Marcos Portugal, Rua Jamboaçu, prosseguindo normal.

5103/10 Term. Sacomã – Moema

Sentido Moema: normal até a Rua Bom Pastor, Rua Antônio Marcondes, aguardar a passagem do bloco, Av. Nazaré, prosseguindo normal.

Sentido Term. Sacomã: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, aguardar a passagem do bloco, Av. Dr. Gentil de Moura, Rua Baraúna, prosseguindo normal.

364A/10 Hosp. Ipiranga – Shop. Aricanduva

Ida: normal até a Rua Pouso Alegre, Av. Nazaré, aguardar a passagem do bloco, Rua Moreira e Costa, aguardar a passagem do bloco, Rua Bom Pastor, Rua Xavier Curado, prosseguindo normal.

Volta: normal até o Vd. Pacheco e Chaves, Rua dos Patriotas, aguardar a passagem do bloco, Rua Bom Pastor, Rua Tabor, Pça. do Monumento, Av. Nazaré e Rua Maurício de Castilho.

514T/10 Term. Sacomã – Jd. Itápolis

Ida: normal até a Rua Bom Pastor, Rua Antônio Marcondes, aguarda a passagem do bloco, Av. Nazaré, aguardar a passagem do bloco, Rua Moreira e Costa, aguardar a passagem do bloco, Rua Bom Pastor, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Nazaré, Av. Dr. Gentil de Moura, aguardar a passagem do bloco, Av. Dr. Gentil de Moura, Rua Baraúna, prosseguindo

normal.

477U/10 Heliópolis – Metrô V. Mariana

Ida: normal até a Cipriano Barata, Rua Cisplatina, aguardar a passagem do bloco, Rua Pe. Marchetti, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Dr. Mário Vicente, aguardar a passagem do bloco, Rua Moreira e Costa, Rua Lucas Obes, prosseguindo normal.

5033/10 Vl. Brasilina – Term. Sacomã

Ida: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, aguardar a passagem do bloco, Av. Dr. Gentil de Moura, Rua Baraúna, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Antônio Marcondes, aguardar a passagem do bloco, Av. Nazaré, Av. Dr. Gentil de Moura, prosseguindo normal.

519M/10 São Mateus – Museu do Ipiranga

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Nazaré, aguardar a passagem do bloco, Rua Moreira e Costa, Rua D. Lucas Obes, prosseguindo normal.