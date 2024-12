Passagem de Ônibus em SP é uma das Mais Caras do Brasil com Reajuste para R$ 5

A Prefeitura de São Paulo anunciou um reajuste na tarifa do transporte público municipal, que passará a custar R$ 5 a partir de 6 de janeiro. A decisão, divulgada logo após o Natal, levanta debates sobre a política de mobilidade urbana na capital. Com o aumento, São Paulo se torna a oitava cidade com as passagens mais caras do Brasil. Segundo a administração municipal, o reajuste foi necessário devido à inflação acumulada ao longo de quatro anos de tarifas congeladas

De acordo com a Coalizão Triplo Zero, um grupo formado por ONGs e especialistas em mobilidade urbana, a manutenção do valor anterior de R$ 4,40 poderia ter colocado São Paulo entre as capitais com tarifas mais acessíveis. O estudo da coalizão aponta que cidades onde a sociedade civil participa mais ativamente das decisões fornecem tarifas mais justas e benefícios como a ampliação da gratuidade para determinados grupos. O antropólogo e urbanista Paique Santarém, membro da coalizão, destaca que o preço das passagens reflete não apenas os custos operacionais,

Além de São Paulo, Belo Horizonte também anunciou aumento um expressivo, elevando sua tarifa para R$ 5,75. A falta de transparência nos dados sobre o transporte público tem dificultado as análises mais apresentadas sobre a relação entre a qualidade dos serviços e o valor das tarifas. Em 2024, a Prefeitura de São Paulo já destinou R$ 6,7 bilhões às empresas de ônibus como cobrança tarifária, um valor recorde que gerou críticas de representação

Especialistas defendem uma mudança na forma de calcular os repasses às empresas de transporte, garantindo que o pagamento seja baseado em milhas rodadas em vez do número de passageiros transportados. Essa metodologia pode melhorar a qualidade do serviço e aumentar a oferta de ônibus nas ruas, beneficiando os usuários e tornando o sistema de transporte mais eficiente e acessível