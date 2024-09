Passageiros são atendidos no programa Caminhos para Saúde

Durante o mês de setembro, em parceria com o Projeto Help, os passageiros das Linhas 8-Diamante, 9-Esmeralda, 5-Lilás e 4-Amarela, administradas pela ViaMobilidade e ViaQuatro, terão a oportunidade de ser atendidos por voluntários treinados para acolher pessoas em situação de risco, como parte ação do Programa Caminhos para Saúde, para marcar o Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio e conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional.

Os voluntários do Projeto Help estarão posicionados em pontos espalhados pelas linhas, nas estações Osasco, Carapicuíba, Pinheiros, Capão Redondo, Santa Cruz, Luz e Vila Sônia, durante os dias 10, 13 e 17 de setembro, conforme programação, para acolher as pessoas que passarem pelo local e orientá-las sobre quais cuidados tomar diante de seus conflitos mentais.O Setembro Amarelo é uma campanha nacional que existe desde 2015, dedicada à conscientização da prevenção ao suicídio. Fatores como pobreza, desemprego, uso de álcool e drogas, perda de um ente querido, entre outros, influenciam na saúde mental dos brasileiros, consequentemente aumentando os números de casos destes transtornos psicológicos

“Temos orgulho de fazer parte do dia a dia da população e sabemos da importância de conscientizar as pessoas que utilizam o transporte público para o cuidado com a saúde mesmo com a vida corrida que todos temos hoje em dia”, afirmou Carolina Constantino, Head de Comunicação e Responsabilidade Social da CCR Mobilidade.

Serviço:

Estação Osasco, Linha 8-Diamante e 9-Esmeralda

Data: 10 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Estação Luz Linha-4 Amarela

Data: 10 de setembro

Horário: 10h às 15h30Estação Capão Redondo Linha-5 Lilás

Data: 10 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Estação Carapicuíba, Linha 8-Diamante

Data: 13 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Estação Santa Cruz Linha-5 Lilás

Data: 13 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Estação Vila Sônia Linha-4 Amarela

Data: 13 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Estação Pinheiros Linha-4 Amarela e 9-Esmeralda

Data: 17 de setembro

Horário: 10h às 15h30