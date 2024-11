Passageiros enfrentam filas e cancelamentos após tempestade paralisar voos em SP

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, viveu um cenário de caos na manhã desta sexta-feira (29), com extensas filas de passageiros em busca da remarcação de passagens após a interrupção de 72 voos. Na tarde da quinta-feira (28), a capital foi atingida por um temporal que resultou no cancelamento de 35 chegadas e 37 partidas. Embora as operações do aeroporto tenham sido retomadas por volta das 22h, o saguão permaneceu lotado com passageiros que não conseguiram embarcar e expressavam insatisfação devido à demora nas filas e à falta de informações adequadas.

A concessionária Aena, responsável pela administração do terminal, esclareceu que os cancelamentos se deveram às “condições meteorológicas adversas no final da tarde de quinta-feira e ajustes na malha aérea das companhias”. A Gol relatou que desviou oito voos para outras localidades e cancelou 18 voos com origem ou destino em Congonhas. A Azul, por sua vez, alternou seis voos e cancelou outros oito.

No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a situação também era crítica. Na manhã desta sexta-feira, inúmeros passageiros aguardavam na fila desde a noite anterior para remarcar seus voos, utilizando cadeiras de lanchonetes próximas para aliviar o cansaço. A Azul informou que, apesar dos transtornos climáticos em Guarulhos, não houve cancelamentos.

Paralelamente, São Paulo enfrentou um estado de atenção para alagamentos entre 16h20 e 18h na quinta-feira, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. A tempestade provocou quedas de energia significativas: às 17h, 85.381 imóveis estavam sem luz, número que subiu para 130 mil pouco depois. Com o trabalho contínuo das equipes da Enel, esse número foi reduzido para 100.477 às 20h30 e chegou a 27 mil na manhã desta sexta-feira.

A Enel destacou que as áreas mais impactadas foram as regiões Oeste e Sul da cidade, com mobilização extra das equipes para restabelecer o fornecimento elétrico. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a capital e sua região metropolitana registraram 33 ocorrências de queda de árvores, seis alagamentos e dois desabamentos ou desmoronamentos, sem relatos de vítimas.

Na Zona Sul da cidade, particularmente afetada pela tempestade, um motociclista quase foi arrastado pela enxurrada no bairro do Campo Limpo enquanto tentava salvar sua moto—a cena foi capturada por uma moradora local.

Esta matéria está sendo atualizada conforme novas informações se tornam disponíveis.