Passageiros enfrentam caos na Linha 11-Coral da CPTM

A manhã desta quinta-feira (19) foi marcada por superlotação e lentidão no serviço da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), consequência do descarrilamento de um trem de carga na estação Brás, ocorrido na madrugada anterior.

Segundo informações fornecidas pela CPTM, a operação da linha está sendo realizada em via única desde o início das atividades comerciais, às 04h, com intervalos prolongados entre as estações Brás e Tatuapé. Essa medida é necessária para permitir a continuidade dos trabalhos de reparo nos trilhos danificados pelo acidente envolvendo um trem da MRS Logística.

Reportagens exibidas pelo Bom Dia SP revelaram plataformas lotadas e tumultos entre os passageiros que tentavam embarcar e desembarcar dos trens. Em resposta à situação caótica, a CPTM requisitou a disponibilização de 10 ônibus do Sistema Paese para auxiliar no transporte entre as estações afetadas.

Enquanto isso, as operações das linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 12-Safira, 13-Jade e do serviço Expresso Aeroporto permanecem normais na manhã desta quinta-feira.

Para mitigar o impacto da superlotação na Linha 11-Coral, a CPTM orientou os passageiros a utilizarem as Linhas 12-Safira e 3-Vermelha do Metrô como alternativas. A transferência na Linha 3-Vermelha está liberada nas Estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, proporcionando maior fluidez aos usuários afetados.

O Metrô implementou uma estratégia de controle de embarque nas plataformas devido ao aumento no fluxo de passageiros oriundo da CPTM. Isso inclui restrições nas catracas em alguns trechos e a circulação dos trens com velocidade reduzida.

Na madrugada de quarta-feira (18), um trem de carga da MRS Logística descarrilou próximo à estação Brás, gerando interrupções parciais nas Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM. Aproximadamente 700 mil usuários dessas linhas enfrentaram dificuldades em suas rotinas diárias devido ao incidente.

A causa do descarrilamento está sendo investigada por ambas as empresas envolvidas. Informações preliminares sugerem que fatores como a carga excessiva e a falta de manutenção preventiva podem ter contribuído para o acidente. Um especialista em transportes ressaltou que o descarrilamento pode estar relacionado à fadiga dos trilhos e ao peso do material transportado.

A situação se complicou ao longo do dia, com relatos de tumultos entre os passageiros nas estações e dentro dos trens devido à superlotação. Um incidente alarmante ocorreu quando uma mulher desmaiou na estação Tatuapé, agravada pelo calor intenso dentro das composições superlotadas.

Por volta das 05h30, a CPTM iniciou uma operação parcial nas Linhas 11-Coral e 12-Safira entre as estações Tatuapé, Brás e Luz, mas ainda há restrições significativas em relação ao número de trens disponíveis.

A CPTM destacou que os técnicos estão trabalhando para retirar os vagões descarrilados e avaliar os danos causados aos trilhos, embora não haja previsão imediata para a normalização completa dos serviços. Até o momento, não foram registrados feridos no incidente.