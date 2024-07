Passageiros do MetrôRio festejam o Dia do Cantor com karaokê na estação Carioca/Centro

Para celebrar o Dia Cantor, comemorado no último sábado (13/07), os passageiros que desembarcaram na estação Carioca/Centro do MetrôRio mostraram o seu talento e soltaram a voz no karaokê no Palco Carioca. As apresentações contaram uma setlist que combinou grandes sucessos da música nacional e internacional.

O repertório foi festejado pela plateia que também ajudou os participantes a cantarem grandes sucessos como: ‘O bêbado e a equilibrista’, eternizada na voz de Elis Regina; Você Me Vira A Cabeça, da Alcione; Maliciosa, da Ludmilla; Conselho, de Almir Guineto; Ogum, do Zeca Pagodinho; Falta Você, do Thiaguinho, Take On Me, da banda a-ha; With Arms Wide Open, da banda Creed; entre outros.

Espaços exclusivos para cantores apresentarem seus trabalhos em 12 estações do sistema metroviário

Palco Carioca conta com espaços reservados para as apresentações musicais em 12 estações do metrô. São elas: Jardim Oceânico, Jardim de Alah, General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos, Carioca, Presidente Vargas, Central, Uruguai, Cidade Nova, Maria da Graça e Triagem. Os shows acontecem das 9h às 20h, exceto feriados.

Os interessados podem se inscrever para se apresentar gratuitamente no Palco Carioca. Basta ter acima de 18 anos e acessar o site da concessionária: metrorio.com.br/palcocarioca.

No primeiro semestre de 2024, o projeto já registrou 1.215 apresentações de artistas nos espaços reservados para as exibições musicais. Com isso, a iniciativa atinge a marca de mais de 13 mil apresentações desde que foi iniciada em 2016.

A iniciativa é o modelo ideal de trazer música para dentro das estações do metrô de forma segura, garantindo um espaço democrático para os artistas exporem seu trabalho com segurança, sem interferir na operação do metrô. Lembrando que as apresentações artísticas dentro dos trens podem causar acidentes em caso de frenagens, além de prejudicar a viagem de pessoas com deficiência, que se orientam pelos avisos operacionais. O objetivo do projeto é incentivar talentos, realizar o intercâmbio cultural, dar oportunidade para artistas apresentarem seus trabalhos e levar entretenimento ao público que transita pelo sistema metroviário.

SERVIÇO

Inscrição para participar do Palco Carioca

Data: por tempo indeterminado

Inscrições no site: metrorio.com.br/palcocarioca