Passageiros das Linhas Diamante, Amarela e Lilás poderão fazer exames gratuitos

Nesta sexta-feira (26), os passageiros da Linha 8-Diamante poderão usufruir de atendimento gratuito de saúde e bem-estar com o programa Caminhos para a Saúde, uma parceria com o Instituto CCR, que estará na estação Barueri, das 10h às 16h. O serviço também passará pelas estações Luz, da Linha 4-Amarela, na terça-feira (30), e Adolfo Pinheiro, Linha 5-Lilás, na quarta (31). Em todos, além das tradicionais medições de pressão arterial, será possível realizar teste de glicemia e colesterol, e também passar por massoterapia.

O programa tem o objetivo de chamar a atenção da população para a importância de cuidar da saúde mesmo em meio à correria do dia a dia – dinâmica constante de quem transita pelas linhas de trens e metrôs metropolitanos. “Em mais de duas décadas, buscamos ampliar o Caminhos para a Saúde sempre com foco no passageiro e na necessidade de sempre parar um pouquinho para olhar para si, independente da rotina atarefada”, destacou Jocelyn Cibelle Cárdenas Mora, gerente de comunicação da ViaMobilidade.

De janeiro a junho deste ano, o programa já atendeu mais de 3.100 pessoas nas unidades de mobilidade do Grupo CCR, que incluem os modais do VLT carioca, Barcas, Metrô Bahia, em Salvador, além das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda de metrô e trens em São Paulo.

Nas ações de São Paulo, a maioria dos atendimentos foi de mulheres (61%), 33% das pessoas tinham mais de 60 anos e 42% se autodeclararam pardas. Do total de passageiros que usufruíram do Caminhos da Saúde, 40% apresentaram pré-obesidade e 18% estavam com colesterol fora dos parâmetros. Além disso, 52% das pessoas apresentaram pressão arterial desregulada e 5%, glicemia anormal.

Serviço

Local: estação Barueri, Linha 8-Diamante

Data: 26 de julho

Horário: 10h às 16h

Local: estação Luz, Linha 4-Amarela

Data: 30 de julho

Horário: 9h às 14h30

Local: estação Adolfo Pinheiro, Linha 5-Lilás

Data: 31 de julho

Horário: 19h às 14h30