Passageiros das Estações Luz e Adolfo Pinheiro terão serviços de massagem, terapia e atendimentos médicos básicos

Em mais uma parceria com o Instituto CCR, a ViaMobilidade e a ViaQuatro recebem o Programa Caminhos para a Saúde nos dias 24 e 25 de junho na Estação Adolfo Pinheiro da Linha 5-Lilás e em 27 de junho na Estação Luz, da Linha 4-Amarela. Nestes dias, será oferecido serviço de massoterapia, atendimento com técnicos de enfermagem, testagens diversas e até trancista.

A proposta é disponibilizar serviços de saúde, como testes de glicemia e colesterol, aferimento de pressão e orientações sobre saúde mental, entre outros, de forma gratuita, aos usuários. Os passageiros também poderão realizar cálculos de IMC (Índice de Massa Corporal), aferir temperatura e realizar exames básicos e rápidos, como colesterol e glicemia. Com esses dados, os profissionais ainda poderão dar dicas para uma vida mais saudável e sustentável, melhor alimentação, atividade física, além de orientar sobre realização de exames periódicos.

“A iniciativa de oferecer serviços de saúde gratuitos para a população ajuda não apenas na prevenção e conscientização de doenças graves, mas pode servir também como um lembrete para aquele passageiro que está sempre correndo, sem tempo de ir ao médico e fazer um check-up”, destaca Antonio Marcio, diretor responsável pela ViaQuatro e ViaMobilidade.

O Programa Caminhos para a Saúde é uma das atividades que a ViaMobilidade e a ViaQuatro realizam ao longo do ano com o objetivo de contribuir ainda mais com as pessoas que utilizam os seus serviços, proporcionando um retorno que vai além do transporte urbano.

Serviço:

Caminhos para a Saúde

24/06, massoterapeuta na Estação Adolfo Pinheiro, das 10h às 16h

25/06, psicólogo e técnico de enfermagem na Estação Adolfo Pinheiro, das 10h às 15h30

27/06, massoterapeuta e trancista na Estação Luz, das 10h às 16h