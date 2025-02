Passageiros brigam em trem da CPTM

Na tarde de terça-feira, 25, um incidente de violência entre passageiros foi registrado em um vagão da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na estação Piqueri. O episódio ocorreu por volta das 18h, em pleno horário de pico, quando a composição estava lotada.

De acordo com informações fornecidas pela CPTM, os seguranças da empresa interviram rapidamente e separaram os envolvidos na briga, que foram retirados do trem e transferidos para vagões distintos, permitindo que a operação seguisse sem maiores interrupções.

O conflito entre os usuários do sistema ferroviário se deu em um contexto já complicado, uma vez que a cidade enfrentava problemas operacionais significativos em seu transporte público naquele mesmo dia. A Linha 3-Vermelha do Metrô, por exemplo, sofreu uma falha técnica que resultou em atrasos e superlotação nas estações, especialmente na estação Santa Cecília, onde passageiros foram vistos andando sobre os trilhos.

Essas falhas afetaram não apenas a Linha 3-Vermelha, mas também tiveram repercussões na CPTM, provocando lentidão na operação de outras linhas interligadas. Funcionários da empresa tiveram que atuar para garantir a segurança dos usuários enquanto os passageiros eram retirados da via.

Além disso, um outro episódio envolvendo brigas entre passageiros foi relatado em Santo André, na Grande São Paulo. Na noite da última sexta-feira (21), uma confusão ocorreu dentro de um ônibus da linha TR-101 (Vila Luzita). Segundo a administração municipal, o motorista atuou prontamente para separar as pessoas envolvidas no desentendimento, assegurando a integridade dos demais passageiros. Após o incidente, o ônibus seguiu viagem normalmente.

A gestão do prefeito Gilvan Júnior (PSDB) ressaltou o compromisso com a segurança no transporte público e afirmou que está em contato com a concessionária responsável para acompanhar a situação e prevenir ocorrências semelhantes no futuro.