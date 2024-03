Passageiro se revolta com demora de ônibus e quebra bancada em terminal de SP

Passageiros que aguardavam a partida dos ônibus da linha 6072/10 Jd. São Nicolau – Term. Varginha, gravaram o momento em que um homem se revoltou com a demora dos veículos e começou a quebrar parte do terminal da zona sul de São Paulo nesta quarta-feira, 20. As imagens mostram o momento em que uma bancada utilizada pelos funcionários para fiscalização dos coletivos é jogada até se quebrar sob gritos de apoio das pessoas que estavam na fila.

O homem quebra o móvel e dá golpes contra um ônibus que está parado no local já lotado com pessoas em pé. Outro passageiro também contribui com a ação chutando papéis que estavam na bancada quebrada e golpeando o veículo.

Segundo a SPTrans, todas as partidas de ônibus são fiscalizadas 24h por dia, eletronicamente, por meio dos equipamentos de GPS instalados em toda a frota que opera no sistema de transporte coletivo público de São Paulo. “Quando constatados descumprimentos das viagens, a concessionária responsável é multada”, afirma.

A Transwolff, responsável pela operação da linha onde o problema começou, foi notificada. A SPTrans afirma estar “realizando reuniões para que sejam tomadas as medidas necessárias para que o serviço dos coletivos esteja de acordo com o padrão exigido pela cidade de São Paulo”.

Em nota, a Transwolff admitiu que a operação dos coletivos não está seguindo os padrões. “Isso não justifica essa cena lamentável de destruição do patrimônio público. Pedimos desculpas para a população e vamos resolver estas questões muito em breve”, diz o comunicado.

Nas redes sociais, reclamações dos usuários do Terminal Varginha vão desde a demora nas partidas até superlotação nas linhas de ônibus que operam no local.