Passageiro passa por raio-x e é preso com 70 cápsulas de cocaína no estômago em Araraquara

Um homem foi preso por tráfico de drogas em um ônibus na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior, em Araraquara. Para enganar a fiscalização, o passageiro ingeriu cápsulas de cocaína. O flagrante ocorreu na quinta-feira (12).

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do 3° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) abordaram o coletivo no município do interior paulista. O veículo saiu de Campo Grande (MS) e tinha como destino a cidade de Belo Horizonte (MG).

Durante a abordagem, um dos passageiros disse aos policiais que estava vindo da Bolívia, mas não soube informar detalhes sobre o motivo e o destino da sua viagem. A polícia suspeitou que ele estava servindo de “mula” para traficantes. Normalmente, essas pessoas carregam a droga no estômago com a finalidade de embarcar em aviões com destino a outros países.

O homem, então, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Araraquara para realizar procedimentos médicos. Após fazer o exame de raio-x, o aparelho detectou a presença de 70 cápsulas de pasta base de cocaína no estômago do paciente, que pesaram 1,1 quilo.

O suspeito expeliu as cápsulas e foi detido. Ele foi levado ao plantão da Polícia Federal de Araraquara e encaminhado à cadeia de Santa Ernestina.