Passageiro de ônibus é baleado na cabeça e av. Brasil é fechada em operação da PM no Rio

O passageiro de um ônibus foi baleado na cabeça e outros dois ficaram feridos durante tiroteio em operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, zona norte do Rio de Janeiro. A ação bloqueou a avenida Brasil e impactou a circulação de trens na manhã desta quinta-feira (24).

A ação da PM é contra roubos de veículos e cargas nas comunidades Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau, onde criminosos incendiaram barricadas.

Segundo o Ministério da Saúde, o homem atingido na cabeça está em estado grave e passa por cirurgia no Hospital Geral de Bonsucesso. Outros dois passageiros foram socorridos para a mesma unidade e encontram-se estáveis.

Devido ao confronto, por volta das 7h, a avenida Brasil foi bloqueada no sentido zona oeste, a partir do BRT Cidade Alta, e no sentido Centro, na altura do viaduto de Vigário Geral.

Imagens nas redes sociais mostram o congestionamento na via e pessoas fora dos carros, abrigadas atrás de muretas para se proteger dos disparos. Em um vídeo, passageiros aparecem abaixados dentro de um ônibus.

Segundo o Rio Ônibus, mais de 20 linhas foram impactadas com o fechamento da Avenida Brasil. “Mais um dia em que o direito de ir e vir dos cariocas é comprometido pela falta de segurança pública. Apelamos às autoridades para que tomem as devidas providências e garantam o direito básico de deslocamento”, disse o sindicato, em nota.

Além disso, o confronto nas proximidades da estação de trem de Cordovil afetou o ramal Saracuruna, que passou a operar apenas entre Central do Brasi/Penha e Duque de Caxias/Saracuruna, com intervalos de 30 minutos.

As estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral foram fechadas, conforme a SuperVia, por medida de segurança para passageiros e funcionários.

A Secretaria de Estado de Educação informou que uma escola estadual foi fechada na região. Já a Secretaria Municipal de Educação relatou que 16 escolas municipais foram impactadas, sendo oito na Cidade Alta, cinco em Vigário Geral e Parada de Lucas, e três nas comunidades Cinco Bocas e Pica-Pau.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o CMS (Centro Municipal de Saúde) Iraci Lopes e a Clínica da Família Heitor dos Prazeres ativaram o protocolo de segurança e suspenderam o atendimento. O CMS José Breves dos Santos atrasou a abertura e avalia a possibilidade de funcionamento. Segundo a secretaria, em 2024, até o momento, a violência gerou 900 registros de fechamentos temporários de unidades de saúde.