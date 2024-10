Passageira é presa ao esconder 30 kg de maconha em bolsa de viagem no interior de São Paulo

A Polícia Militar Rodoviária prendeu uma mulher, de 31 anos, por tráfico de drogas no domingo (13). A suspeita viajava em um ônibus interestadual e carregava 30 quilos de maconha, escondidos em uma bolsa, dentro do bagageiro. O veículo foi interceptado na rodovia Marechal Rondon, em Bauru, no interior de São Paulo.

A região estava sendo monitorada por policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão. A equipe realizava fiscalizações para combater o tráfico de drogas, quando suspeitou do ônibus e iniciou a abordagem.

Uma das passageiras não soube informar o destino da viagem. Ela acompanhou a equipe e ajudou a identificar as malas dela no bagageiro, onde uma bolsa e uma caixa com 34 tijolos de maconha foram encontradas.

Segundo as informações, a mulher pegou a droga no estado do Mato Grosso do Sul e entregaria na capital paulista.

Conforme os PMs, a suspeita possui antecedentes criminais pelo mesmo crime e foi novamente autuada por tráfico de drogas na delegacia de Bauru, onde o caso foi registrado.